Opnieuw wolf doodgereden: nu op Drentse N-weg

Ⓒ Persbureau Drenthe

Op de Rijksweg (N371) bij het Drentse Hoogersmilde is maandag en dode wolf gevonden. Het dier is aangereden door een automobilist. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een wolf is doodgereden in Nederland: vijf dagen geleden, op 11 januari, werd op de A2 bij Beesd (Gelderland) een wolf dodelijk getroffen door een vrachtwagen.