Hevige wateroverlast treft Hilversum

De regenbuien waren al aangekondigd, maar dat het voor zo veel overlast zou zorgen verraste velen. Niet alleen het Mediapark, ook andere wijken in Hilversum moesten het ontgelden vrijdag.

In Loosdrecht is een Burgernet-melding verstuurd waarin wordt gewaarschuwd voor drijvende putdeksels:

Heeft u ook indrukwekkende beelden gemaakt van de wateroverlast? Stuur die dan naar ons op! U kunt een berichtje sturen naar de WhatsApp-tiplijn: +31613650952.

Meer dan een maandsom regen in Epe

Op verschillende plaatsen in het land hebben zware regenval en onweer voor problemen gezorgd. In Epe viel in korte tijd 46 millimeter neerslag, meldt Weeronline. Dat is meer dan een halve maandsom regen. Normaal valt in juli gemiddeld over het land 78 millimeter in totaal.

Naar verwachting krijgen in de loop van vrijdagmiddag meer plaatsen in het oosten van het land te maken met wateroverlast door de langzaam overtrekkende buien. Ook in de Randstad, het westen van Brabant, het Rivierengebied en de provincie Utrecht zijn flinke onweersbuien actief.

Boven het IJsselmeer werd een waterhoos gesignaleerd. Dat is een trechtervormige slurf onderaan een wolk, veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen, die water opzuigt.

Op Twitter circuleren veel beelden van wateroverlast in het BNNVARA-gebouw te Hilversum:

