Enorm drugslab ontdekt op afgelegen boerderij Friesland

De politie gaf deze foto vrij van het lab, dat snel wordt ontmanteld. Ⓒ Politie Friesland

LEEUWARDEN - Op een afgelegen boerderij in het Friese Wanswert heeft de politie een enorm drugslab ontdekt. Er is nog niemand aangehouden. Wel is een grote hoeveelheid van een synthetische drug in beslag genomen.