Justitie onderzoekt geheime documenten in kantoor Biden

De advocaat van het Witte Huis meldt dat het gaat om documenten uit Bidens tijd als vicepresident. Het is nog onduidelijk wat er precies in de stukken staat. CNN weet te melden dat een deel van de documenten topgeheim zou zijn. CBS News meldt dat het niet om nucleaire geheimen zou gaan.

Afgesloten kast

De documenten werden gevonden door Bidens advocaten toen ze een oud kantoor opruimden. Het kantoor hoorde bij de Penn Biden Center, een denktank verbonden aan de universiteit van Pennsylvania. Biden had daar tussen 2017 en 2020 een kantoor. Het gaat om een tiental documenten die in een afgesloten kast zaten.

De papieren werden vlak voor de congresverkiezingen van november vorig jaar gevonden. Ze zijn een dag later overhandigd aan het Nationale Archief, zo zegt de advocaat van het Witte Huis. Het Ministerie van Justitie onderzoekt nu wat er is gebeurd, en of er strafbare feiten zijn gepleegd. De advocaat benadrukt dat het Witte Huis volledig meewerkt.

Een bron meldt aan persbureau AP dat Minister van Justitie Merrick Garland de openbare aanklager van het noordelijke district van Illinois John Lausch opdracht heeft gegeven dat onderzoek te leiden. Lausch is aangesteld door Trump.

Gevoelig

De ontdekking van de documenten ligt voor Biden politiek zeer gevoelig. Biden had eerder zware kritiek op zijn voorganger Trump, die zo’n 300 geheime documenten meenam naar zijn resort Mar-a-Lago. Biden noemde dat „onverantwoordelijk.”

De onthulling komt op het moment dat Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over hebben genomen. Ze hebben al aangekondigd verschillende onderzoeken naar de president te zullen starten. Trump haalde meteen hard uit op zijn eigen sociale mediaplatform The Truth. „Wanneer gaat de FBI invallen doen in de vele huizen van Joe Biden, mogelijk zelfs in het Witte Huis?”

Er zijn verschillen tussen de zaak van Biden en die van Trump. Zo werden bij Trump veel meer documenten gevonden, en moest de FBI uiteindelijk een inval doen om die documenten in handen te krijgen. Bij Biden gaat het om veel minder documenten, meldde hij ze zelf, en droeg hij ze vrijwillig over. Maar het is duidelijk dat deze vertrouwelijke documenten voor Biden nu al een politiek hoofdpijndossier zijn.