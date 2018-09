Ombudsman: Dat verdient geen compliment

Ze neemt contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie besliste of iemand het mantelzorgcompliment kreeg of niet. Dat deed de SVB op basis van informatie van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instantie stelt vast hoeveel en hoe lang iemand zorg nodig heeft. Volgens de SVB had het CIZ vastgesteld dat Ria maar tot oktober 2014 zorg nodig had. Daarom kreeg Harry geen mantelzorgcompliment. Dat nieuws verbaast Jereni. Ria heeft namelijk nog steeds mantelzorg nodig. En bovendien stond in de brief die Ria van het CIZ had gekregen ook helemaal niet dat zij maar tot oktober 2014 zorg nodig zou hebben. Het CIZ laat Jereni weten dat er inderdaad geen einddatum is vastgesteld voor de zorg van Ria. Omdat Jereni vindt dat de SVB haar verkeerd heeft ingelicht, dient ze een klacht in.

Na lang wachten krijgt ze antwoord van de SVB. Zij bieden excuses aan voor de lange wachttijd maar achten haar klacht ongegrond. Ze blijven bij hun standpunt dat de zorgtermijn van Ria in oktober 2014 afliep. Daarom komt Harry niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Het CIZ blijft van mening dat ze geen einddatum voor de zorg van Ria hebben vastgesteld of doorgegeven aan de SVB. Jereni wordt zo wel van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat de instanties het onderling niet eens kunnen worden en naar elkaar blijven verwijzen, is voor Jereni nog steeds niet duidelijk waarom haar schoonouders niet in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Ze belt met de Nationale ombudsman.

Medewerker Natalia start een onderzoek en neemt contact op met beide instanties. Tijdens het onderzoek concludeert het CIZ, dat er mogelijk iets is misgegaan aan hun kant. Zij keren daarom alsnog het mantelzorgcompliment uit aan Harry. Mooi gebaar, maar we vinden dat beide instanties onvoldoende hebben samengewerkt. Wij vinden dat overheidsinstanties burgers één loket moeten bieden voor hun vraag of probleem. De SVB en het CIZ hadden gezamenlijk één standpunt richting de vrouw moeten innemen. Daarom bevelen we hen aan de samenwerking nog eens goed te bespreken.

*gefingeerde naam