Gelderse kat Spikey ’beschoten met luchtbuks’

„Ook wij kijken nog wel eens ergens van op! Arme kat Spikey kwam strompelend binnen en had erg veel pijn aan zijn rechter voorpoot. Op de röntgenfoto’s was niet alleen een heftige breuk te zien, maar ook kogeldeeltjes”, meldt de Dierenkliniek Tiel-Drumpt op Facebook.

Vermoed wordt dat Spikey is beschoten met een buks in de Bomenbuurt. „Voor eigenaren uit deze buurt: houd in de gaten of uw kat kleine wondjes of kreupelheid vertoont. Helaas komt het vaker voor dat dieren bij ons worden binnengebracht met schotwonden of breuken die door een luchtbuks zijn veroorzaakt. Spikey’s breuk is zo ernstig dat hij is doorverwezen naar een orthopedisch chirurg. Hopelijk kan de specialist zijn poot herstellen.”

De baasjes van de viervoeter zijn behoorlijk geschrokken, vertellen ze aan Omroep Gelderland. „Spikey is een kater van nog geen jaar oud, dus hij kan nog weleens wild zijn. We vonden het vreselijk om te horen dat hij beschoten is met een luchtbuks, wie doet nu zoiets? Spikey is ontzettend lief en als hij voor overlast zorgt, kom je dit toch vertellen aan de deur?”

