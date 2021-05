Zorgen om gezondheid Silvio Berlusconi

„Het gaat niet goed met hem, maar hij is een vechter en hij zal er wel overheen komen”, zei Lega-leider Matteo Salvini, die hem telefonisch had gesproken. Er gingen de afgelopen dagen zelfs geruchten rond in het parlement dat hij op sterven zou liggen. Maar Licia Ronzulli, senatrice van Berlusconi’s Forza Italia die hem in het ziekenhuis heeft opgezocht, ontkende dit. Ook Gianni Letta, de trouwe rechterhand van Berlusconi, liet weten dat de situatie onder controle is. De arts van Berlusconi, Alberto Zangrillo, houdt zijn patiënt continu in de gaten en zei dat het goed gaat.

Corona

Berlusconi heeft in september vorig jaar corona gehad en is daar nooit goed overheen gekomen. Mogelijk is de darminfectie hier nog een gevolg van. Berlusconi heeft ook hartproblemen gehad. In januari werd hij daarvoor nog opgenomen in een kliniek in Monaco. In februari moest Berlusconi opgenomen worden in het ziekenhuis in Milaan wegens een val. Verder heeft hij al eens prostaatkanker gehad en kreeg hij in 2006 in de Verenigde Staten een pacemaker. Deze zou nu vervangen moeten worden, maar doordat Berlusconi corona heeft gehad, zou zijn fysieke gesteldheid de operatie niet aankunnen. Zijn hart zou daarom het grootste risico zijn.

Bunga bunga-feestje

Er loopt nog een proces tegen Berlusconi in verband met mogelijke omkopingen van valse getuigenissen over de Marokkaanse nachtclubdanseres Ruby El Mahroug, die regelmatig kwam opdraven tijdens de zogenaamde Bunga bunga-feestjes.