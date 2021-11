Ontvoerd meisje werd toch niet gered door TikTok-gebaar: ’Ze zag er radeloos uit’

De 50-jarige David Isaacs verklaart nu dat hij de hulpdiensten heeft gebeld nadat hij zag dat het meisje herhaaldelijk de woorden 'help me' uitsprak terwijl ze oogcontact maakte met Isaacs, die in zijn auto naast die van de ontvoerder reed. „Ze zei twee keer 'help me',” zegt Isaacs. „Ik denk dat ze zelfs 'bel 112' heeft gezegd vanaf de achterbank. Het meisje zag er echt radeloos uit, ik zag dat ze had gehuild.”

Geen TikTok-gebaar dus, zoals de sherrif eerder had geclaimd. „Ik herriner me wel dat het meisje vier vingers liet zien, maar ik wist niet dat dat een teken was voor huiselijk geweld”, zegt Isaacs desgevraagd. De sherrif heeft nog niet gereageerd op de nieuwe verklaringen van Isaacs in de media.

Het 16-jarige meisje maakt het goed en is weer bij haar ouders. Haar ontvoerder is opgepakt en wordt aangeklaagd voor ontvoering en het bezit van kinderporno.