Dode bij brand in woning in Tilburg

De brand aan de Zuringhof in Tilburg brak rond 21.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - Bij een brand in een woning in Tilburg is de bewoner om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er geen directe aanwijzingen voor een misdrijf. Om dit helemaal uit te kunnen sluiten, doet de politie zondag onderzoek bij het huis.