Aantal besmettingen coronavirus China boven de zestig

Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt, een ernstige besmettelijke longontsteking. Ⓒ AFP

WUHAN - In het Chinese Wuhan zijn zeventien nieuwe gevallen van het mysterieuze coronavirus vastgesteld. Het aantal besmette mensen in China is daarmee opgelopen tot 62, meldt de South China Morning Post op basis van de volksgezondheidsdienst van de miljoenenstad.