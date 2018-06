168 miljoen betaald na vastgoedfraude Klimop

Bovendien heeft het OM tot nu toe 27 miljoen euro gekregen. Het gaat om 15 miljoen euro aan boetes en om 12 miljoen euro aan afgepakte opbrengsten. Volgens het OM loopt er nog voor een paar miljoen euro aan procedures.

Het Philips Pensioenfonds en de Rabo Vastgoedgroep, zoals Bouwfonds nu heet, bevestigen dat een deel van het geld terug is. Over bedragen willen ze echter niets zeggen. ,,Waar het voor ons om gaat, is dat wij zo veel mogelijk geld terughalen dat ons is ontnomen, in het belang van de mensen die bij ons zijn aangesloten'', zegt een woordvoerder van Philips Pensioenfonds.

De verdachten in de Klimopzaak zouden miljoenen achterovergedrukt hebben bij grote bouwprojecten, zoals het Eurocenter en de Symphonytoren aan de Amsterdamse Zuidas. Justitie verdenkt ze van miljoenenverduistering, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Het gerechtshof doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep tegen enkele verdachten.