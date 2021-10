Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol opnieuw onder vuur

Broekers ging door het stof na een interview in het AD. Daarin zegt de bewindsvrouw dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat te veel migratie uit het land een ’braindrain’ kan veroorzaken. Ze zei later in een persverklaring dat ze die woorden zorgvuldiger had moeten kiezen, maar daar nemen kritische Kamerleden geen genoegen mee.

In een debat over asielzaken ligt de demissionair bewindsvrouw zwaar onder vuur. Zelfs Tweede Kamerlid Valstar van haar eigen VVD refereerde op een pijnlijke manier aan het optreden van Broekers. De liberaal vroeg namelijk nieuwe cijfers aan de staatssecretaris. „Prognoses vragen aan de staatssecretaris is niet zonder gevaar.”

De PVV is vooral boos omdat Broekers haar woorden heeft genuanceerd. „Wat een angsthaas”, zegt PVV-Kamerlid Markuszower. „Zoveel incompetentie als mevrouw Broekers-Knol heeft laten zien kan men niet verdragen.” CDA-Kamerlid Kuik noemt het ’een dom interview’. „Het was een beetje borrelpraat.” Kuik erkent wel dat Nederland niet iedereen op kan vangen. D66-Kamerlid Podt zegt de excuses ’mager’ te vinden.

De SP kondigt al een motie van wantrouwen aan tegen Broekers-Knol. „Ze goochelt met cijfers, dit gaat rechtstreeks in tegen de motie Belhaj die door de Kamer is aangenomen”, zegt Van Dijk. In die motie wordt het kabinet opgedragen ruimhartiger om te gaan met Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, en door de Taliban gevaar lopen. „Dit gaat om mensen die vluchten voor hun leven, hoe kunt u dan spreken van een braindrain? Nu terugkrabbelen is too little, too late,” aldus Van Dijk.

Ook GL en PvdA maken gehakt van het optreden van de bewindsvrouw. „Ze rekende even 100.000 vluchtelingen voor op een bierviltje”, sneerde PvdA-Kamerlid Piri. „Het is al de derde mea culpa in korte tijd.” Volgens GL-Kamerlid Ellemeet passen haar uitspraken in een patroon van tegenzin om vluchtelingen op te vangen. „Ze weet dat het aantal 100.000 nergens op slaat. Ze ondertekende zelf de brief waarin staat dat er veel dubbelingen in 23.000 mails zitten. Toch herhaalt ze dit misleidende frame.”

Volgens Denk-Kamerlid Azarkan is het Broekers gelukt om de complete Tweede Kamer tegen de haren in te strijken. „Je moet wel van hele speciale huize komen om iedereen tegen je in het harnas te jagen. Er is eigenlijk niemand blij met deze staatssecretaris.” Volgens Azarkan moet de 74-jarige VVD’er met pensioen. „Dat is goed voor haar, goed voor het land en voor de Afghanen.”