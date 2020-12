Amsterdams restauranthouder (49) werd op klaarlichte dag doodgeschoten

LIVE – Verslaggever Mascha de Jong is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De schietpartij was rond 16 uur in het Italiaanse restaurant van Savíc, La Picolla Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. Savíc was geen bekende van de politie. Een andere man - vermoedelijk het eigenlijke doelwit - raakte ernstig gewond. Aan de schietpartij ging een gevecht met deze man - naar verluidt de Servische crimineel Jovan Durovic en een bekende van het gedode slachtoffer - vooraf.