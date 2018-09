Tandenpoetsen kinderen?

Ik wil graag dat mijn nu 8-jarige dochter een mooi gebit krijgt. Tot welke leeftijd moet ik haar tanden blijven poetsen?

Bij de geboorte zijn alle melktanden en -kiezen en een deel van het blijvend gebit aanwezig onder het tandvlees in het kaakbot van de baby. Het eerste tandje komt gemiddeld na vijf à acht maanden door.Bij doorbraak van een tand is het glazuur nog niet uitgehard. Hierdoor kan het glazuur onder invloed van zuren makkelijker oplossen en is de kans op gaatjes groter. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk met een goede mondverzorging te beginnen.Het advies is om twee keer per dag je tanden te poetsen. Net zoals je je iedere dag doucht, aankleedt en eet, zou tandenpoetsen een gewoonte moeten worden. Als ouder moet u uw kind dat aanleren, waardoor het uiteindelijk een automatisme wordt. Hoe jonger je ermee begint, des te makkelijker het is om het vol te houden. Een gezond melkgebit is immers de basis voor een gezond blijvend gebit.U begint het kindergebit te poetsen zodra het eerste tandje is doorgekomen. Vanaf 10 jaar, wanneer de fijne motoriek goed is ontwikkeld, kan uw kind zelfstandig aan de slag. Tot die tijd moet u het zelf blijven doen. Maar laat uw zoon of dochter het bij wijze van oefening regelmatig zelf doen.Op ongeveer 6-jarige leeftijd breken de eerste blijvende grote kiezen door, achter de tanden en kiezen die al aanwezig zijn. Ook deze kiezen zijn vooral in het begin kwetsbaar. Op deze leeftijd is het zeker aan te raden om regelmatig met uw kind naar de mondhygiënist te gaan. Deze kan uw zoon of dochter alles over een goede mondverzorging leren en hij of zij kan soms het gebit extra schoonmaken.Sommige kinderen blijven poetsen vervelend vinden. Een hulpmiddel kan een elektrische tandenborstel speciaal voor kleine kinderen zijn die vrolijke geluiden maakt.Monique Danser