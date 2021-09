Kamer opent politiek jaar in nieuw onderkomen met formatiedebat

De Tweede Kamer kan zich meteen opmaken voor een lang en belangrijk debat: in de tweede helft van de middag (vanaf 16.30 uur) wordt er gedebatteerd over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer. Zij concludeerde vorige week dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om een meerderheidskabinet te vormen. Tijdens het debat zal VVD-prominent Johan Remkes worden voorgedragen als nieuwe formateur.

Over de verschillende grote thema’s die spelen is er inhoudelijk wel overeenstemming, maar partijen werpen vooral op politiek vlak blokkades op, concludeerde Hamer eerder: VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen onderhandelen, PvdA en GroenLinks willen alleen samen aanschuiven en D66 ziet niks in voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie.

De formatie heeft de verhoudingen tussen de zes betrokken partijen dusdanig verslechterd, dat Hamer zich er flink zorgen over maakt. Volgens haar moet ook aan het herstel van deze relaties worden gewerkt. Bij andere partijen overheerst ongeduld, omdat de verkiezingen inmiddels al bijna een half jaar geleden zijn gehouden.

De Eerste Kamer begint een week later aan het nieuwe politieke jaar. De senatoren vergaderen de komende jaren in een aangepast gebouw aan de Kazernestraat, waar jarenlang de Hoge Raad was gehuisvest.