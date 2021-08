Gebrek aan wind helpt brandweer bij strijd tegen brand Athene

De brand brak dinsdag uit en sindsdien zijn zo’n tachtig huizen in vlammen opgegaan. De brandweer kon het vuur grotendeels onder controle krijgen doordat de wind ging liggen. Dat had ook een negatief gevolg: de rook bleef boven Athene hangen en de luchtkwaliteit is daar enorm verslechterd. In de stad hing een brandlucht en het regende as boven woningen. Ook was het zicht soms beperkt.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis bracht woensdag een bezoek aan het getroffen gebied en noemde de branden daar volgens lokale media een „absolute nachtmerrie.” Duizenden inwoners en toeristen moesten vluchten voor het vuur. Evacués zijn op kosten van de overheid ondergebracht in hotels. De premier verklaarde wel opgelucht te zijn dat zover bekend geen doden zijn gevallen.

Brandweer optimistisch

De brandweer is optimistisch over het verdere verloop van de strijd tegen het vuur bij Athene. Een woordvoerder zei op televisie dat genoeg manschappen ter plaatse zijn om het vuur snel te blussen als het weer oplaait. De autoriteiten hebben meer dan 500 manschappen ingezet, evenals helikopters en blusvliegtuigen.

De hulpdiensten hebben ondertussen ook de handen vol aan het blussen van een brand in bossen op Euboea, een eiland dat op ongeveer 70 kilometer van de hoofdstad ligt. Daar zijn meerdere dorpen ontruimd en worden ongeveer 95 brandweerlieden ingezet. Inwoners en hulpverleners zuchten ondertussen onder de verstikkende hitte. In Athene wordt woensdag gerekend op temperaturen die kunnen oplopen tot 44 graden.

Griekenland en andere landen in de regio worden al dagen geteisterd door een hittegolf en natuurbranden. Landen in het noorden van Europa zijn eerder deze zomer juist geteisterd door extreme regenval en overstromingen.