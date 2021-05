Indonesische testzwendel: oplichters hergebruikten teststaafjes op vliegveld

Vijf medewerkers van een vooraanstaand Indonesisch farmaceutisch bedrijf Kimia Farma werden op 27 april gearresteerd voor het hergebruiken van teststaafjes bij reizigers op het vliegveld van Sumatra. Net als in veel andere landen is daar een negatief testresultaat vereist voordat je een vliegtuig in mag stappen. De hiervoor benodigde tests worden op het vliegveld verkocht. De oplichters van het farmaceutenbedrijf verkochten dus al gebruikte teststaafjes en staken de opbrengst in eigen zak.

De politie van Sumatra stelt volgens CNN het precieze aantal passagiers dat hier de dupe van is geworden nog te onderzoeken. „Ze begonnen hiermee op 17 december 2020. Als zij dagelijks zo’n 50 tot 100 klanten zouden hebben gehad, zouden ze rond de 10.000 mensen hebben opgelicht”, vertelt een woordvoerder van de Indonesische politie.

Straf

Waarschijnlijk hangt de oplichters, gezien de ernst van het delict, vijftien jaar celstraf boven het hoofd. Een van de verdachten is de bedrijfsmanager van het farmaceutenbedrijf. Volgens de politie was er een uitgebreide taakverdeling onder de verdachten. Dit varieerde van het wassen van de gebruikte teststaafjes tot het herpakken van de tests en de resultaten aanleveren bij het laboratorium.

Volgens CNN trof de politie gebruikte teststaafjes, gerecycled inpakmateriaal en 149 miljoen roepia aan. Dit zou neerkomen op zo’n 8300 euro. De Indonesische minister van staatsbedrijven laat op Twitter weten dat de oplichters een forse straf te wachten staat.