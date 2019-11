Heldenrol John bij benauwde ontsnapping voor aanstormende trein

Op bewakingsbeelden (hieronder) is te zien dat de passagier op de rand van het perron zijn evenwicht verliest en op het spoor valt. De aanstormende trein lijkt de man te scheppen, maar dan wordt hij op het nippertje op het perron getrokken door John O’Connor, die daar op dat moment de massa mensen richting de trein dirigeert na afloop van een sportevenement.

Een omstander filmde de momenten na de wonderbaarlijke ontsnapping. Te zien is hoe het bijna-slachtoffer en zijn redder elkaar omhelzen. „We zagen het van dichtbij gebeuren en waren geschokt door het voorval. Dit scheelde echt heel erg weinig”, aldus ooggetuige Tony Badilla tegen CNN. Volgens de autorititeiten in Oakland had de man flink gedronken en viel hij mede daardoor op het spoor. „De eerste reactie van de redder John was boosheid, maar dat maakte snel plaats voor opluchting en een omhelzing.” Over de geredde man is verder niets bekend.

Volgens zijn werkgever heeft John vrijwel zeker het leven van de man gered. Zonder zijn hulp was het slachtoffer vermoedelijk gegrepen door de trein. „John zag dat de man niet snel genoeg was om aan trein te ontkomen, greep hem bij zijn schouders en trok hem snel omhoog”, aldus een woordvoerder. In de 24 jaar dat John bij het bedrijf werkt, heeft hij veel meegemaakt, maar nooit zoiets gezien.

O’Connors eerste gedachte was dat de man het niet zou overleven. „Eerlijk gezegd dacht ik dat hij het niet zou redden. Ik zag de gruwelijke beelden al voor me. Die man mag echt blij zijn dat hij het nog kan navertellen.”