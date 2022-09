Rechter willigt verzoek Trump in voor onafhankelijke arbiter

In haar uitspraak zei rechter Aileen Cannon dat de special master toestemming heeft persoonlijke items, documenten en materiaal te beoordelen, De nog te benoemen arbiter mag zijn of haar bevindingen weer niet met het publiek delen. De uitspraak van Cannon staat Amerikaanse inlichtingendiensten toe het onderzoek naar Trumps omgang met geheime documenten voort te zetten. Rechter Cannon werd in 2020 door Trump aangesteld, slechts enkele maanden voordat hij het Witte Huis verliet.

De FBI vond begin augustus meer dan 11.000 overheidsdocumenten tijdens de huiszoeking in het resort van Trump. Die lagen niet alleen in dozen in een opslagruimte, zoals eerder al duidelijk werd, maar werden ook gevonden in het persoonlijke kantoor van Trump. Verder werden tientallen lege mappen aangetroffen, waaronder 48 met het opschrift "geclassificeerd". Dit roept volgens waarnemers de vraag op of wel alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.

Trump beschuldigt het ministerie van Justitie ervan een politieke heksenjacht tegen hem te zijn gestart. Zijn advocaten voerden aan dat de benoeming van een onafhankelijke derde partij ter beoordeling van het materiaal een belangrijke controle op de regering zou zijn.

Een special master werd ook ingezet om materiaal te beoordelen dat in beslag was genomen bij de huiszoekingen in de huizen en kantoren van twee van Trumps voormalige advocaten, Rudy Giuliani en Michael Cohen. Maar het verzoek van Trump was uniek. Zijn advocaten beriepen zich in het verzoek om een arbiter namelijk op het voorrecht van de uitvoerende macht (executive privilege), een juridische doctrine die sommige communicatie van het Witte Huis afschermt, en volgens welke ook Trumps arbiter zich aan het advocaat-cliëntprivilege zou moeten houden.

Het ministerie van Justitie heeft zich krachtig tegen het verzoek van Trump verzet en zei dat hij geen aanspraak kan maken op executive privilege omdat de documenten niet van hem zijn; ze zijn eigendom van de overheid.