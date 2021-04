Met eigen camper of boot op de vlucht voor coronaregels

Buddy en Sandra willen nog deze zomer met hun opgeknapte camper op pad door Zuid-Europa: „Ontsnappen aan de verboden.” Ⓒ Hielco Kuipers

Amsterdam - Nu coronaregels de samenleving in een wurggreep houden, zoekt menigeen letterlijk een uitweg over asfalt of water. Luxe is geen vereiste, een op te knappen voer- of vaartuig is vaak al goed genoeg voor de vlucht. „Zolang virologen en ministers onze vrijheid maar nooit meer kunnen inperken.”