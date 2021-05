Van misbruik beschuldigde Staphorster Wim A. na ’vergissing’ vrijuit in Malawi

Wim A., de voormalig financieel directeur van de Timotheos-stichting, zou volgens de lokale hulporganisatie Eye of the Child, meisjes tussen de 15 en 19 jaar oud hebben misbruikt. De stichting die hem inmiddels heeft ontslagen, geeft in Malawi onderwijs en (religieuze) ondersteuning aan (wees)kinderen en studenten.

Volgens rechter Tsoka Banda is het onredelijk dat het Openbaar Ministerie er twee jaar over heeft gedaan om de vervolging te starten. Daardoor wordt inbreuk gemaakt op Wim A.’s recht op een eerlijk proces.

Verwarring

Het OM reageerde onaangenaam verrast, volgens verslaggever Christopher Sande van het tv-station Zodiak in Malawi. De rechter zou zich vergissen in de datum. Wim A. werd niet aangehouden in 2018, zoals de rechter stelde, maar in september 2020.

Het OM wil de zaak maandag opnieuw aanhangig maken bij een ander gerecht, „omdat ontslag van rechtsvervolging geen vrijspraak is.” Eye of the Child zegt die beslissing van het OM te steunen.