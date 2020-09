Overtreding coronaregels kost studenten VS tienduizenden dollars

Medewerkers van de universiteit betrapten de studenten in een volle kamer in een hotel in Boston, waar tijdelijk studentenhuisvesting is gevestigd. Ze hielden zich volgens de universiteit niet aan het verbod op het ontvangen van gasten en zouden ook geen mondkapjes hebben gedragen of voldoende afstand hebben gehouden.

De studenten deden mee aan een speciaal programma dat een semester duurde. Dat mogen ze niet afmaken. De jongeren moeten zich van de universiteit laten testen op het coronavirus en vertrekken. Ze kunnen nog wel beroep aantekenen tegen de strafmaatregelen.

Het gaat volgens The New York Times om een van de zwaarste straffen die studenten opgelegd hebben gekregen vanwege dit soort overtredingen. Eerder schorste Purdue University in Indiana al 36 studenten die ondanks een verbod naar een feest waren gegaan.

Universiteiten worstelen met de vraag hoe ze kunnen zorgen dat jongeren zich aan de regels houden die verspreiding van het besmettelijke virus moeten voorkomen. Northeastern stuurde eerder ook al een schriftelijke waarschuwing naar 115 studenten die op sociale media duidelijk hadden gemaakt dat ze naar feesten wilden gaan.