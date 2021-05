Badgast struikelt over diepzee-schepsel dat zelden aanspoelt op het strand

Ⓒ Ben Estes/crystalcovestatepark

Newport Beach - Een strandganger die langs het strand van de Amerikaanse plaats Newport Beach slenterde, struikelde over een wel heel vreemd uitziende vis. Ben Estes zag het schepsel vrijdagochtend in het zand in Crystal Cove State Park en belde direct met de strandwacht over de vreemde vondst.