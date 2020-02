Teckel Tess doodgebeten door andere hond, dader spoorloos

Yvette en haar vriendin kwamen vrijdag tijdens hun zoektocht naar de hond een wandelaar tegen. Hij wist dat een automobilist een hondje langs de weg had zien liggen. Daar aangekomen bleek het vals alarm te zijn, maar een half uur later trof Yvette haar geliefde Tess aan in het hoge gras aan de rand van het gebied. Het dier was zo zwaar toegetakeld dat ze haar hoofdje niet eens meer op kon tillen. „Ze is meermaals gebeten, door elkaar geschud en verscheurd”, schrijft het baasje in een emotioneel bericht op Facebook.

Yvette blijft met heel veel vragen achter. Tess had nooit eerder een conflict met een andere hond gehad. „De hond die dit gedaan heeft had de intentie om haar te doden. De bijtwonden zaten over haar hele lijf”, aldus het baasje.

Het is een raadsel wat zich precies heeft afgespeeld en de andere hond en het baasje zijn spoorloos verdwenen. „Wie laat in vredesnaam zijn hond loslopen die hier toe in staat is? En wie laat een gewond dier zo achter? Een bejaard hondje die zo aan haar einde moet komen. In wat voor wereld leven we”, aldus Yvette.

Mensen reageren geschokt en het bericht van Yvette is inmiddels meer dan duizend keer gedeeld.