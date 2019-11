Den Haag in shock na steekpartij

Forensisch onderzoek in de Grote Marktstraat in Den Haag na de steekpartij. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Den Haag is in shock door de steekpartij vrijdagavond in de Grote Marktstraat, waarbij twee meisjes van 15 uit Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en een 13-jarige jongen uit Den Haag gewond raakten. Warenhuis Hudson’s Bay, die de slachtoffers opving, heeft zelfs een extra kracht ingehuurd die de geschrokken medewerkers zaterdag opvangt.