Biden en Poetin zetten punt achter ’constructieve’ topontmoeting

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben hun eerste topontmoeting beëindigd. Ze spraken eerst bijna twee uur onderling in een villa in het Zwitserse Genève.

Na de veelbesproken ontmoeting en handdruk in Genève volgden besprekingen in een grotere ronde, die ongeveer net zo lang duurden en iets na 17.00 uur werden afgerond, meldt een functionaris van het Witte Huis.

De spanningen tussen Washington en Moskou zijn hoog opgelopen. Poetin verwierp de aantijgingen over Russische cyberaanvallen op Amerika. Volgens hem hebben de Russische autoriteiten daar niets mee te maken.

De verwachtingen over de resultaten van de top waren dan ook niet hooggespannen. Zowel het Witte Huis als het Kremlin hadden voor de ontmoeting de verwachtingen getemperd. Ze zeiden niet vooruit te willen lopen op mogelijke doorbraken.

Aanvankelijk werd gehint op een ontmoeting van minstens vier uur. Poetin sprak aan het begin de bijeenkomst de hoop uit dat het een „productief” gesprek gaat worden. Biden arriveerde al eerder deze week al in Europa.

De Zwitserse president Guy Parmelin heeft de leiders op het bordes van de villa ontvangen en kort in het Frans toegesproken. De twee schudden elkaar de hand en zijn naar binnen gegaan.

De villa staat op een heuvel aan de zuidoostelijke oever van het meer van Genève. Aan de andere kant van het meer, in Versoix, hielden in november 1985 hun voorgangers Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan een historische top. Daar kwam weinig concreets uit, maar de twee leiders bleken goed met elkaar overweg te kunnen. Dat was volgens waarnemers erg belangrijk in die dagen van de Koude Oorlog en in de nadagen van de Sovjet-Unie.