Poetin en Biden aangekomen bij Geneefse villa voor topontmoeting

De Zwitserse president Guy Parmelin heeft de leiders op het bordes van de villa ontvangen en kort in het Frans toegesproken. De twee schudden elkaar glimlachend de hand en zijn naar binnen gegaan. Ze spreken elkaar eerst even met de ministers van Buitenlandse Zaken erbij en dan gaan ze zonder die bewindslieden in gesprek. Doel is de jarenlange verslechtering van de betrekkingen een halt toe te roepen. En als de twee een goed gesprek hebben is het volgens waarnemers al een enorme stap vooruit. Beide partijen verwachten weinig concreets uit de top.

De villa staat op een heuvel aan de zuidoostelijke oever van het meer van Genève. Aan de andere kant van het meer, in Versoix, hielden in november 1985 hun voorgangers Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan een historische top. Daar kwam weinig concreets uit, maar de twee leiders bleken goed met elkaar overweg te kunnen. Dat was volgens waarnemers erg belangrijk in die dagen van Koude Oorlog en in de nadagen van de Sovjet-Unie.

De top duurt naar verwachting langer dan vier uur, melden Zwitserse media. De Zwitserse president Guy Parmelin ontvangt er eerst Poetin en dan arriveert Biden. Na een kort samenzijn van de drie staatshoofden gaan Biden en Poetin samen met hun ministers van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken en Sergej Lavrov, in gesprek. Daarna begint de top pas echt, als Biden en Poetin zonder hun ministers in beraad gaan.

Biden arriveerde al eerder deze week al in Europa.