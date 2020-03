RIVM: dodental door coronavirus stijgt met 80 naar 356

Volgens het RIVM zitten bij de nieuwe sterfgevallen ook personen die verspreid over de afgelopen paar dagen overleden zijn. De sterftegevallen worden niet altijd direct doorgegeven. De meeste overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80-84 jaar.

Het totaal aantal gemelde coronapatiënten ligt nu op 6412. Dat is een stijging van 852 ten opzichte van een dag eerder. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis is 1836 (+341).

Met Covid-19 besmette mannen worden vaker dan vrouwen opgenomen in het ziekenhuis (circa 60 om 40 %). Ook overlijden meer mannen (bijna 64%) dan vrouwen (36%) aan de ziekte.

Op de intensivecareafdelingen liggen zeker 583 patiënten, blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Die cijfers kunnen achterlopen bij de werkelijkheid.

Afvlakking

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, vlakt de laatste dagen behoorlijk af. Daarop wees RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer. Ook lijkt Nederland volgens een rekenmodel nu niet op een tekort aan ic-bedden af te stevenen. Daarover lijkt ic-expert Diederik Gommers een stuk minder gerustgesteld dan het RIVM.