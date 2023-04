Massale knokpartij in steengroeve, zes mensen naar ziekenhuis

De zes zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Drie personen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot doodslag. Ze zitten vast en worden verhoord, meldde de politie rond 23.00 uur op Twitter. „Het onderzoek op het terrein waar het steekincident plaatsvond is afgerond.”

De hulpdiensten sloegen groot alarm. Politie en marechaussee kwamen met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse. Ook werden er meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Alle aanwezigen werden door de politie gecontroleerd op hun identiteitsbewijs. Ook doorzocht de politie meerdere auto’s.

Volgens een woordvoerster van de politie gaat het om een groep van 20 tot 25 personen die rond 19.00 uur onderling ruzie kregen. Wat die groep daar deed en wat er aan de vechtpartij vooraf ging, is nog niet bekend. Rond 21.00 uur was de politie begonnen met het ondervragen van de groep, die zich op dat moment nog in het natuurgebied bevond.

Ⓒ ANP

De politie zoekt mensen die mogelijk beelden hebben gemaakt van wat zich voor de steekpartij afspeelde. „Wellicht hebben wandelaars gezien hoe zich in de loop van de middag een grotere groep verzamelde”, zei de woordvoerster.

De ENCI-groeve was vroeger een kalksteengroeve van zo’n 150 hectare, waar mergel voor de cementindustrie werd gewonnen. Sinds 2018 is de groeve gesloten. Het gebied is geliefd bij wandelaars.