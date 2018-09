Liefde & Lust: expositie én seksshop: Joachim Wtewael in het Centraal Museum

„Ja, ik weet het”, zegt Liesbeth Helmus, de conservator die de expositie heeft samengesteld. „We hebben er al een affiche naartoe gebracht. Ik hoop dat ze ’m ophangen.”

Nee, de erotiekshop was niet de inspiratiebron voor de titel van de tentoonstelling. Dat was wel degelijk het werk van Wtewael. Hij koos vooral mythologische en religieuze onderwerpen en die schilderijen hebben in veel gevallen een uitgesproken of verhulde erotische lading.

Verschillende keren heeft Wtewael bijvoorbeeld het overspel van Mars en Venus verbeeld, onverbloemd, tijdens de daad. Als de schilder zichzelf portretteert, zit er geen witte maar rode verf op de punt van zijn penseel. Veelzeggend, vindt Helmus. Het is de kleur van Mars en van de liefde.

De tentoonstelling loopt tot 25 mei.