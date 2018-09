'Veiligheid burger op het spel'

„Bij deze aanpak mag de brandweer vanuit eigen veiligheidsvoorschriften niet meer de woning in, ook al zijn er nog mensen binnen. Terwijl elke seconde telt, moet er eerst gewacht worden op extra versterking voordat er levensreddend ingegrepen kan worden”, waarschuwt Bert de Haas van FNV Overheid namens een deel van het brandweerpersoneel.

„We roepen de Tweede Kamer op kritisch te kijken naar deze voorstellen, die in onze ogen rampzalig kunnen uitvallen. Woensdag debatteert het parlement met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over het brandweerplan en ik hoop dat de minister duidelijk uitspreekt wat hij hiervan vindt. Of hij vindt dat dit acceptabel is.”

Cynisch

„De afgelopen jaren heeft dit kabinet al veel geld weggehaald bij de brandweer. Hierdoor zijn onder meer kazernes gesloten, duikteams opgeheven en is bespaard op personeel”, meent De Haas. „En het einde is nog niet in zicht. De 25 veiligheidregio’s in Nederland, verenigd in Brandweer Nederland, wil nog eens €40 miljoen extra korten op brandveiligheid. In onze ogen kan dat niet zonder gevolgen blijven. Ik spreek veel brandweermedewerkers uit het hele land die er cynisch van worden. Ze vragen zich af of er eerst doden moeten vallen voordat Opstelten inziet dat we op de verkeerde weg zitten.”

Het brandweerpersoneel ziet ook grote problemen ontstaan doordat er steeds minder beroepskrachten en vrijwilligers zijn, terwijl het aantal binnenbranden in 2013 is gestegen naar 15.000 ten opzichte van 14.381 in het jaar ervoor. „Ook krijgt het personeel minder training. Maar al zit je 20 jaar in het vak, je bent nooit uitgeoefend. Training blijft belangrijk. Je bent als brandweerleiding niet goed wijs als je hieraan gaat tornen”, meent De Haas. „Het gros van de veranderingen en experimenten bij de brandweer komt voort uit de wens om minder geld uit te geven. Wij willen dat beide partijen met het personeel om de tafel gaat om te bekijken hoe we Nederland ècht brandveiliger kunnen maken en ophoudt met boekhouden."

Brandweer Nederland weerlegt de kritiek van de FNV. „Het heeft niets met bezuinigingen te maken, maar alles met een effectievere en innovatiever inzet van personeel”, meent een woordvoerder.