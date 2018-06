Begin april: nieuwe Kia Optima

Autovisie heeft de nieuwe Optima reeds gezien. Tijdens een exclusieve preview in het designcenter te Namyang toonde de fabrikant de nieuwe sedan. Wie de auto vluchtig bekijkt, denkt oog in oog te staan met het huidige type. De totale lijnvoering is naar voorbeeld van de bestaande versie aan het papier toevertrouwd. Werp een tweede blik op het model en de verschillen worden duidelijk. Herkenningspunten van de nieuwe Optima zijn de geknepen lichtunits en de opvallend gestileerde dagrijverlichting in de onderbumper. Volgens de aanwezige techneut zorgt de set lampen voor een tweestrijd binnen het management. De ronde unit met drie vijfhoekige lampjes staat al op het lijsje met punten voor de facelift.

Schuiven

Met een jaarverkoop van 160.000 units wereldwijd behoort de Optima tot de belangrijkste types van het merk. In de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn veel liefhebbers van de sedan. In Europa wat minder. Hier heeft de stationwagon de voorkeur. Dat model stond van de huidige generatie klaar, maar door de grote wereldwijde vraag naar de vierdeurs had Kia geen productiecapaciteit om de Wagon te bouwen. Met de komst van de tweede generatie en een nieuwe fabriek waardoor Kia met productieplaatsen gaat schuiven, gaat die stationwagon er wel komen. Exclusief voor West-Europa zelfs.

Hybrid

Ook op de agenda staat een hybrideversie, zowel van de sedan als van de Wagon. Of de Koreanen wederom voor een 2,0 liter viercilinder benzinemotor kiezen, wil de fabrikant niet verklappen. De keuze is wel op een benzinemotor gevallen, zo wordt aangegeven. Het ontwerp van de Hybrid wijkt af van dat van de reguliere motorversies. Zo beschikt de Hybrid over een dichte grille en een aangepaste aerodynamica met hoekige bumpers. Aan plug-in hybridetechniek wordt hard gewerkt.

K5

Kia toont de Optima voor het eerst als K5. De aanduiding is alleen voor de Zuid-Koreaanse markt. De autoshow in Busan duurt van 2 tot 12 april 2015.