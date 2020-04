AMSTERDAM - De scheldpartijen sneden Fabio Viana en Daniël Schepers door de ziel, toen ze zaterdag voor een supermarkt in Amsterdam-Oost werden belaagd omdat ze hand in hand liepen. ’Vieze homo’s, kankerhomo’s!’ Onze ’lieve hoofdstad’ was opnieuw het toneel van homohaat. En daar bleef het niet bij, want de beide slachtoffers werden ook nog eens vol in het gezicht gespuugd.