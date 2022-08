’Meeste Duitsers ontevreden over regering Olaf Scholz’

Die is gevormd door de sociaaldemocratische SPD van Scholz, de Groene partij van minister voor Economie en Klimaat Robert Habeck en de liberale FDP van minister van Financiën Christian Lindner. De inflatie en de energietekorten spelen een belangrijke rol bij het oordeel van de ondervraagden.

Maar Scholz zou ook in publieke optredens weinig overtuigend overkomen. Afgelopen week bijvoorbeeld maakte hij geen goede indruk toen hij aanvankelijk geen commentaar gaf op omstreden uitspraken van de bezoekende Palestijnse president Mahmud Abbas over de Holocaust, midden op het kantoor van Scholz in Berlijn. Abbas suggereerde dat de staat Israël nog erger is dan het nazi-regime.

Een andere kwestie achtervolgt Scholz eveneens. Zijn getuigenis in Hamburg in een zitting over een bankschandaal in de stad toen hij er burgemeester was, was volgens Bild niet overtuigend.