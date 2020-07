Strijd om aanpak geweld in de VS

Federale agenten zetten in Portland traangas in om een groep demonstranten te verspreiden. Ⓒ foto AFP

Amsterdam - Na een dip in dodelijk geweld als gevolg van het coronavirus lijken schietpartijen in de VS als nooit tevoren op te duiken. President Trump zette al federale agenten in in Portland, Oregon en wil nu ook troepen sturen naar Kansas City, Albuquerque in New Mexico en uiteraard naar Chicago, dat al jaren de bijnaam ’Moordhoofdstad’ heeft.