Rillingen bij vondst onderduikplek in Leeuwarden: ’Heel confronterend’

Binnenland

Gezin uit Leeuwarden ontdekt onderduikplek in huis, zelfs soepblikken liggen er nog

In Leeuwarden heeft een gezin een verborgen ruimte gevonden in hun huis die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd door een Joodse man. In de schuilplek lagen nog blikken soep die waarschijnlijk zo’n 80 jaar oud zijn. „Een echte tijdcapsule.”