„Hard.” Dat vond advocaat Sander Janssen over het vonnis levenslang dat de rechtbank Gelderland velde over zijn cliënt Omar L., een begin twintiger. En het klopt, het is hard om aan het begin van je jonge leven de celdeuren voorgoed achter je dicht te horen slaan. Maar voor de daden van de Omar L.’s van deze wereld is het de enige juiste straf.