Dode door bosbranden Australië

In de naastgelegen staat New South Wales woeden ook nog steeds 97 bosbranden. Rond Sydney, ongeveer 1400 kilometer ten oosten van Adelaide, is de noodtoestand van kracht vanwege de branden.

Bekijk ook: Opnieuw noodtoestand in Australische staat

In de regio worden ook temperatuurrecords gebroken. Het hoogste brandalarm is afgegeven. 2500 brandweermannen bestrijden het vuur in New South Wales.

Ongekende hittegolf

Het land kent dit jaar een ongekende hittegolf. Het kwik klom eerder deze week in de zuidelijke plaats Eucla zelfs naar 49,8 graden: een recordtemperatuur voor de maand december. Het laatste record voor de laatste maand van het jaar stamt uit 1972. Toen was het 49,5 graden in Birdsville.