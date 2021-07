Vaccinatiebereidheid loopt nog iets achter

Binnenland

Aantal besmettingen schiet omhoog: meer dan 50.000 in een week

De gestage afname van het aantal coronabesmettingen is in een mum van tijd volledig tenietgedaan. Met 51.957 besmettingen in de afgelopen week is Nederland weer op het hoge niveau van begin mei beland. Het is maar liefst een verzesvoudiging ten opzichte van vorige week. Met zo’n vaart gingen de cijf...