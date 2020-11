Politie pakt terreurverdachten op bij Brits parlement

Het duo leek zich volgens agenten rond middernacht verdacht te gedragen in een auto in de buurt van het parlement, waarop ze werden gearresteerd. De mannen en de auto zijn doorzocht. De politie heeft niet gemeld wat daarbij is gevonden en stelt een nader onderzoek in.

Het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk werd vorige week verhoogd in reactie op de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk. De politie vraagt Britten alert te blijven en verdachte situaties te melden.