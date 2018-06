Alibaba aan schandpaal Chinese toezichthouder

Volgens SAIC is Alibaba al geruime tijd zeer laks in het toelaten van handelaren op zijn handelsplatform, waardoor fraude en bedrog aan de orde van de dag zijn. Dat ondermijnt niet alleen de geloofwaardigheid van het bedrijf zelf, maar plaatst ook andere internetverkopers die wel op een eerlijke manier hun brood willen verdienen in een kwaad daglicht, aldus de toezichthouder.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik