Loterijverlies sleept Radar voor de rechter

Volgens Ferdy Roet, jurist bij Loterijverlies, zal Radar beweren dat er een kleine kans is dat deelnemers hun deelnamegeld terugzien. „Wij willen niet dat dergelijke onzin wordt verkondigd”, aldus Roet. De zaak dient maandagmiddag om 15.15 uur voor de rechtbank in Lelystad.

Misleiding

De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de Staatsloterij zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De loterij deed onder meer misleidende mededelingen over winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte daarvan. De zaak tegen de Staatsloterij werd aangespannen door Loterijverlies. Door de uitspraak heeft Loterijverlies naar eigen zeggen een uitstekend uitgangspunt om voor haar ruim 100.000 deelnemers geld terug te vorderen. De stichting vraagt mensen nu in spotjes en dagbladen om zich voor 35 euro aan te sluiten en samen een schadevergoeding te eisen.

Onde de loep

Radar laat maandag twee deskundigen aan het woord over de haalbaarheid van de zaak. Ook de algemene voorwaarden van Loterijverlies worden onder de loep genomen. Het consumentenprogramma kreeg de afgelopen weken tientallen vragen van mensen of het zinvol is om zich aan te sluiten bij Loterijverlies.

Ferdy Roet van de stichting haalde vorige week hard uit naar Radar en wil maandag niet in de uitzending komen. Het proces tegen de Staatsloterij zou door de „ongenuanceerde en vooringenomen journalistiek” schade oplopen.

'Niet geheimzinnig'

Volgens de Consumentenbond is er geen reden om aan te nemen dat Loterijverlies een malafide club is. „Ze doen niet geheimzinnig over hun handelswijze. Maar consumenten moeten zelf de afweging maken of ze willen deelnemen en 35 euro willen betalen. Wij kunnen niet zeggen dat Loterijverlies te hoge verwachtingen wekt”, aldus een woordvoerster. Het zal in ieder geval erg gecompliceerd worden om de hoogte van eventuele schadevergoedingen vast te stellen.