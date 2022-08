LIVE | Moordzaak Peter R. de Vries voortgezet na uitgesteld vonnis

Onze verslaggever Mick van Wely twittert vanuit de rechtszaal. Lees het verslag onderaan het bericht.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. G. en E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. De moord schokte heel Nederland.

De verklaringen zijn afgelegd door een beschermde en anonieme getuige, die de codenaam 5089 heeft. Hij zou een vriend zijn van Krystian M. die op 4 juli werd aangehouden. Volgens het OM heeft M. de uitvoerders van de moord rechtstreeks aangestuurd. Op dezelfde dag zijn nog twee verdachten aangehouden, in Spanje en op Curaçao. Het drietal zit in voorarrest. Een op 26 juli in Helmond aangehouden man is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte. De landelijke recherche is volop bezig met het onderzoek naar personen die op afstand bij de moord betrokken zouden zijn.

Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de rechtbank alsnog uitspraak zal doen in de zaak.