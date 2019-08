Provincies zien enthousiasme voor klimaatminaret afnemen

Bert Steggerda en zijn teckel Sam genieten net als zijn buurtgenoten Kees, Jeroen en Herman (v.l.n.r.) van het weidse uitzicht in Ketelhaven. Een windmolen past, wat hen betreft, niet in dat plaatje. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Protesten tegen windmolens maken provinciebestuurders voorzichtiger in het omarmen van nieuwe windparken. Zuid-Holland lijkt de provincie die zich de zorgen van kritische burgers het sterkst ter harte neemt. Energieopwekking uit wind op land is de minst aantrekkelijke optie, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord uit de kustprovincie. Elders trachten provincies bewoners te paaien met inspraak en winstdelingen. ’Een farce’, klaagt men in Ketelhaven.