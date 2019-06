Het wordt drukker dan ooit in militaire kazerne Vierdaagse

Militairen en uitzendkrachten werken woensdag aan het opbouwen en inrichten van militair kamp Heumensoord in Nijmegen. Ⓒ VidiPhoto

Nijmegen - Hoewel de Nijmeegse Vierdaagse pas over een kleine maand start, is defensie al begonnen met de bouw van een militaire kazerne waar straks 7500 militairen uit 34 landen verblijven. Het wordt voller dan ooit eerder in Kamp Heumensoord.