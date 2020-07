Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Wat is het verhaal achter de Ferrari die onlangs op de bodem bij de IJhaven, nabij de kop van Java, is ontdekt? Het is de vraag of het onderzoeksteam dat donderdagochtend vroeg al bezig was met de voorbereidingen om de peperdure bolide omhoog te halen, niet alleen het wrak, maar ook de waarheid boven water krijgt.