Agent krijgt melding over verdwaalde ’ezel met mondkapje’

Agenten gingen ter plaatse en er bleek inderdaad een ezel op straat te lopen. De politie deelde een foto van de viervoeter op sociale media en meldde daarbij dat de ezel zich niet tegen de arrestatie verzette. Ook de eigenaar van het 7-jarige dier, Buford, is gevonden. Vermoedelijk ontsnapte de ezel door een gat in een hek.

Of de ezel echt een mondkapje droeg, is voor de politie niet geheel duidelijk. Maar de hilariteit op Facebook is er niet minder om. „Geweldig dat ook deze ezel zijn verantwoordelijkheid neemt in het voorkomen van virusverspreiding”, luidt een van de reacties.