'Het was moeilijk zonder Paul Walker'

Ludacris (Chris Bridges) laat in een interview met Billboard weten dat er misvattingen ontstaan zijn over Furious 7. De productie is een aantal maanden stilgelegd na het overlijden van Paul Walker in 2013. "Het was heel moeilijk daarna."

Die tijd hebben alle betrokkenen genomen om te rouwen om het verlies, zo liet Ludacris weten. "Toen we terugkwamen realiseerden we ons dat hij zou willen dat we de film zouden afmaken. Dat heeft ons samen gehouden en de kracht gegeven om de film te voltooien".

Paul Walker zal dus gewoon te zien zijn in het zevende deel van de Fast and the Furious-reeks. De twee broers van Paul hebben de laatste scènes die nog moesten worden opgenomen voor hun rekening genomen.