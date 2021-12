Premium Het beste van De Telegraaf

Heel Europa moet aan coronamaatregelen geloven

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Oostenrijkse skiliften ogen deze winter een stuk leger door de coronamaatregelen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Nederland is niet het enige land in Europa dat zucht onder coronamaatregelen, in vrijwel alle Europese landen gelden er al maatregelen of zijn er strengere regels op komst. Een overzicht.