Desinfecterende handgel vat vlam, vrouw op IC met derdegraads brandwonden

„Zo kwam het in mijn gezicht. Het was een kwestie van seconden tot mijn hele lichaam in lichterlaaie stond”, vertelt Kate Wise aan het lokale KHOU-TV. De twee jongste dochters van de vrouw waren ooggetuigen en schakelden de buren in voor hulp. De buren slaagden erin om de vrouw van haar brandende kleding te ontdoen en iedereen in veilheid te brengen.

De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Inmiddels is er een GoFundMe-pagina opgericht om Wise te helpen met de medische kosten.

Niet zonder gevaar

Experts waarschuwden eerder al dat bepaalde vloeistoffen en direct zonlicht handreiniger kunnen laten exploderen. „Het is licht ontvlambaar en een irriterend middel”, zei de gepensioneerde Dallas brandweerman Sherrie Wilson afgelopen mei tegen CBS. Enkele ontsmettingsmiddelen bevatten ook methanol, dat wordt gebruikt om brandstof te maken en is gevaarlijk wanneer het door de huid wordt geabsorbeerd of ingeademd wordt.